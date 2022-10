Regno Unito | la protesta pro Hong Kong finisce male | cosa è successo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 18 ottobre 2022) Le proteste in favore della democrazia e dell’autonomia dicontinuano in tutto il mondo. Nel, domenica scorsa, si è tenuta una piccola manifestazione davanti al consolato cinese. Dell’evento sono stati condivisi diversi video definiti “scioccanti” per via delle percosse subite da uno dei manifestanti dopo essere stato trascinato all’interno del consolato. L’uomo, identificato come Bob, è riuscito a fuggire grazie all’aiuto della polizia inglese e degli altri manifestanti. Il consolato cinese nelnon ha commentato l’evento. Il portavoce cinese ha però dichiarato che la presenza di cartelloni contro il presidente cinese erano intollerabili e inaccettabili. La polizia di Manchester ha avviato un’indagine, ma l’immunità del consolato potrebbe essere un ...