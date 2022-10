(Di martedì 18 ottobre 2022) “Grazie a questo provvedimento, fortemente voluto daLombardia, i sindaci di tre importanti realtà della Bergamasca potranno iniziare da oggi a realizzare una serie di politiche fondamentali per il nostro territorio”: così il consigliere regionale Giovanni Malanchini, segretario dell’Ufficio di presidenza, ha commentato l’approvazione da parte del Consiglio regionale del progetto di legge per l’ampliamento deldel, arrivato martedì 18 ottobre. “Il provvedimento, di cui sono stato relatore, prevede l’allargamento deidelregionale delin aree afferenti ai Comuni di, già facenti parte del PLIS delNord, nonché nel Comune di, nonché la modifica della ...

BergamoNews.it

... ha spiegato Mariangeli, nel far presente che 'addirittura questi servizi sono stati, con ... richiamando l'attenzione sulle annunciate chiusure di impianti in tutta la. 'Avremmo dovuto ......e resi idonei per una modera distribuzione sull'area regionale. Bisogna ripartire dalle ... La definitiva concretizzazione di rapporti e accordi con laMolise per la realizzazione di ... Regione, ampliati i confini del Parco del Serio a Seriate, Pedrengo e Covo PESARO - La Regione mantiene pigiato il pedale dell’acceleratore sulla realizzazione del nuovo ospedale di Pesaro e il sindaco Matteo Ricci sottoscrive il cronoprogramma che ..."Frecciargento Sibari-Roma-Bolzano, il territorio della Sila Greca ha da ieri (domenica 16 ottobre) un collegamento ferroviario diretto con la grande mobilità nazionale. La navetta Crotone-Sibari (e v ...