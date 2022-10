Real Sociedad vs Mallorca – pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 18 ottobre 2022) Laè alla ricerca di un record per il club e mercoledì 19 ottobre accoglierà ilallae Arena alla ricerca dell’ottava vittoria consecutiva. La squadra basca ha ottenuto sette vittorie consecutive grazie ai tre punti conquistati domenica contro il Celta Vigo, mentre gli ospiti sono stati sconfitti in casa dal Siviglia. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreDalla sconfitta per 2-1 contro il Getafe di un mese fa, laè stata impeccabile, vincendo le ultime sette partite in tutte le ...