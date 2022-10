(Di martedì 18 ottobre 2022) “”, confessa Fabioa Repubblica dopo che si è sbloccata l’impasse nel centrodestra e si è vicinissimi al traguardo di un governo Meloni. “stupito, ma positivamente. Senza santi in Paradiso si può partire dstrada e arrivare”. Per l’esattezza,proviene dcomunità di, la sezione bunker del Msi dove i giovani degli anni Ottanta, sotto la sua, hanno sperimentato nuove sensibilità e innovativi metodi del fare politica: dal femminismo di destra all’ecologia. E la rottura, già allora, col neofascismo muscolare e caricaturale. Ora l’impasse è superata. «Direi proprio di sì – conferma ...

Secolo d'Italia

Fabio, deputato di Fdi con un passato tra le file del Fronte della gioventù e dell'Msi, sulla sua ... Ma stavolta ci siamo. Per dirla con Giampiero Mughini "Compagni addio", siete inadeguati ...... cala il silenzio in studio 'Erano comunisti - continua, vicepresidente della Camera nella ... Ma stavolta ci siamo. Per dirla con Giampiero Mughini… 'Compagni addio', siete ... Rampelli: noi, da Colle Oppio alla guida dell'Italia. "Sono emozionato, Giorgia ce la farà" Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Berlusconi "Nasce un governo del popolo in grado di risollevare l’Italia. Le priorità sono la crisi economica e il rilancio della produzione" ...