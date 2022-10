Quinta dose vaccino Covid | cosa dicono Bassetti | Crisanti | Gismondo e Pregliasco

(Di martedì 18 ottobre 2022) (Adnkronos) –pensano gli esperti dell’ulterioredi richiamo? All’indomani della circolare ministeriale in cui si raccomanda a over 80, ospiti delle Rsa e over 60 fragili per patologie di base di farsi somministrare unadianti-19 bivalente aggiornato alle varianti Omicron,che potranno ricevere, su richiesta, anche tutti gli altri over 60, ecco il parere degli studiosi contattati dall’Adnkronos Salute.– “Meglio tardi che mai, da quando è partita la campagna per la quartaavevo detto che era importante in alcune situazioni consentire di fare la ...

vaccino Covid, cosa pensano gli esperti dell'ulterioredi richiamo All'indomani della circolare ministeriale in cui si raccomanda a over 80, ospiti delle Rsa e over 60 fragili per ...Laè indicata per over 80, ospiti delle Rsa, over 60 con patologie preesistenti. Su richiesta possono richiedere laanche gli over 60. Resta raccomandata la quartaper ...A seguito dell’aggiornamento da parte del Ministero della Salute delle indicazioni sul richiamo con seconda dose booster del vaccino anticovid, l’assessore ...(Adnkronos) – Quinta dose vaccino Covid, cosa pensano gli esperti dell’ulteriore dose di richiamo All’indomani della circolare ministeriale in cui si raccomanda a over 80, ospiti delle Rsa e over 60 ...