QUESTA NOTTE PARLAMI DELL’ AFRICA dal 27 ottobre al cinema

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 18 ottobre 2022) Uscirà alil 27, opera prima diretta da Carolina Boco (il docu-film Notturno) e Luca La Vopa (spot Natuzzi, Stosa, Marina Rinaldi, Camomilla) in uscita alil 27. In quale location è stata girata “”? La storia, tratta dall’omonimo romanzo di Alessandra Soresina edito da Piemme (che torna oggi in libreria proprio in occasioneuscita del film) ci porta nei meravigliosi scenarie nelle sue contraddizioni. Il film Il film fà da sfondo all’incontro tra due donne, una in viaggio e una ...