Pronostico Spezia vs Brescia Coppa Italia 19-10-22

Poi un pareggio contro il Lecce e tre successi contro Juventus, Sampdoria e. I PRECEDENTI ... ILPer i bookmaker l'Udinese riuscirà a passare il turno di Coppa Italia ma non senza ...Gli uomini di Baroni sono anche una delle due squadre (con lo) ad avere effettuato meno tiri finora (82).La partita Spezia - Brescia di Mercoledì 19 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2 ...Il programma dei sedicesimi di Coppa Italia mette a confronto lo Spezia e il Brescia, la vincente andrà ad affrontare l' Atalanta di Gasperini al turno successivo. I liguri si presentano all'appuntame ...