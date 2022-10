Profumi e fragrance influencer | i profili Instagram da seguire

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 18 ottobre 2022) Life&People.it Nel mare magnum del mercato dei beni di lusso, quello deiè da sempre un settore tanto affascinante quanto complesso. Dotata di regole a sé stanti e infinite sfumature tecniche, l’arte delle fragranze si divide infatti tra brand mondialmente noti e un sottobosco di pregiati prodotti di nicchia, perfetti per estimatori o esperti del mestiere. In un panorama così variegato, quindi, dove si colloca l’utente medio in cerca di un’eau de parfum non eccessivamente costoso, ma in grado di esprimere la propria personalità? Anche in questo caso, nell’era dei social media, èa venirci in aiuto. Tra “”, nasi e professionisti del settore, negli ultimi anni iIG dedicati alla profumeria si sono moltiplicati. E oggi, chi è alla ricerca di informazioni, ...