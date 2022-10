Probabili formazioni Juventus-Empoli | undicesima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ledi, match valevole per la decimadel campionato di. I bianconeri sono in difficoltà ed hanno bisogno di portare a casa i tre punti davanti ai propri tifosi, mentre gli azzurri vanno a caccia di un buon risultato in ottica lotta salvezza. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di venerdì 21 ottobre, chi riuscirà ad avere la meglio? Andiamo a scoprire di seguito ledi– Allegri perde Dimaria, attacco con Milik e Vlahovic insieme? Tanti i dubbi per lui.– Destro è recuperato e sta tornando al 100% della forma, ma Lammers è favorito con ...