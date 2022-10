Premier | il Brighton di De Zerbi contro il Nottingham LIVE | alle 21 15 Crystal Palace-Wolves

(Di martedì 18 ottobre 2022) Non si ferma nemmeno laLeague, con il programma del dodicesimo turno, in scena nell'infrasettimanale, che parte oggi con due sfide....

Agenzia ANSA

...nemmeno laLeague, con il programma del dodicesimo turno, in scena nell'infrasettimanale, che parte oggi con due sfide. Alle 20.30 De Zerbi cerca la prima vittoria alla guida del, ...Gabriel Jesus perde i sensi in Arsenal - Liverpool/ Video, caduta dopo gomitata RISULTATILEAGUE: 12GIORNATA MARTEDÌ 18 OTTOBRE Ore 20:30Nottingham Forest Ore 21:15 Crystal Palace ... Premier: il Brighton di De Zerbi apre con il Nottingham Martedì torna la Premier League con l’azione infrasettimanale. Paramount+ è l’unico posto dove guardare ogni minuto di ogni partita dell’UCL in questa stagione, oltre a Serie A, NWSL, Europa League e ...Il big match è Manchester United-Tottenham. Liverpool ospita il West Ham. Il quadro della 12/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA) (ANSA) ...