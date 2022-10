SerieANews

Commenta per primo Secondo A Bola , non ci sono chances di recupero in vista del Mondiale per Diogo Jota. Il portoghese non potrà essere convocato da Fernando Santos dopo la lesione che ha subito nell'...Il tecnico delFernando Santos finisce nei guai: condannato dalla giustizia portoghese a restituire quasi 5 milioni di euro Unasi abbatte su Fernando Santos, CT del. L'allenatore è stato condannato dalla giustizia portoghese a restituire 4,64 milioni di euro. La corte si è pronunciata a favore dell'accusa: ... Portogallo, tegola incredibile: salta i Mondiali per infortunio Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Klopp conferma che il problema al polpaccio riportato dal portoghese è molto serio. Addio alla partecipazione a Qatar 2022.