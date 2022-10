Ponte Galeria | arrestato un giovane per produzione casalinga di marijuana

(Di martedì 18 ottobre 2022) Nella giornata di lunedì, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia, in località, hannoin flagranza un 30enne romano con precedenti, gravemente indiziato del reato die detenzione ai fini di spaccio di. I militari della Stazione locale, all’esito di una mirata attività info-investigativa, hanno accertato che l’uomo aveva realizzato sul terreno di proprietà della madre ed attiguo alle abitazioni di altre due donne, una piantagione di canapa indiana, alimentata dall’energia elettrica proveniente dalle medesime abitazioni, rinvenendo complessivamente 15 piante in infiorescenza di circa 2 metri di altezza e per un peso complessivo di 30 kg di. L’arresto del...

ilmessaggero.it

... conosciuto sul web come 1727Wrldstar e noto per la frase "ho preso er muro fratellì", è andato a fare la spesa nel centro commerciale Parco da Vinci, ad appena 9 minuti da casa sua, a, ...Il supermercato di fiducia lo ha tradito: ai carabinieri della stazione diè bastato visionare le telecamere di sorveglianza dell'esercizio commerciale per accorgersi della presenza di ... Ponte Galeria, rivolta contro i rimpatri: devastata la struttura, un ferito Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia, in località Ponte Galeria, hanno arrestato in flagranza un 30enne romano con precedenti, gravemente indiziato del reato di produzio ...Il centrosinistra ha perso oltre 30mila voti in 4 anni, mentre Meloni&Co. hanno migliorato la performance. Se Letta e Conte si fossero alleati avrebbero dato filo da torcere ...