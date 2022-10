Pomezia vicina al dissesto finanziario? Intervista a Stefano Mengozzi Pd tra sfide e proposte per la città

(Di martedì 18 ottobre 2022)– Il 31 agosto 2022 è caduta l’ultima giunta grillina del Lazio, quella di. Tredici consiglieri comunali hanno dato le dimissioni e il Movimento 5 Stelle è stato costretto a lasciare ladel litorale, mentre Il sindaco (ormai ex) Adriano Zuccalà ha dovuto cedere il posto al commissario Viceprefetto Dott. Giancarlo Dionisi, in attesa di nuove elezioni.al? E adesso cosa succede? questa la domanda dei cittadini, che da mesi non sono rappresentati da un Sindaco. Il futuro dellain questi giorni è nelle mani del nuovo Commissario, che sembra sia partito con una situazione decisamente critica: quella delle casse comunali apparentemente “vuote”. Si parla infatti di problemi legati alla condizione ...

