Pogba come sta? Brutte notizie dall’infermeria

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 18 ottobre 2022) Loto di salute di, ha fatto preoccupare molto loff medico della Juventus. Questo, anche per via di una decisione del francese. Ad un’età di maturazione calcistica e umana ormai consolidata, Paulè ben consapevole dei propri mezzi. Forse anche troppo, in alcuni frangenti. Infatti, il centrocampifrancese ex Manchester United ha preso una decisione che potrebbe mettere in forte dubbio la sua partecipazione al Mondiale. Cosa inaccettabile, per lui. AnsaIl suo avvio in campionato, èto immediatamente frenato da un lungo infortunio. Infortunio che, fino ad oggi, i bianconeri hanno patito parecchio. Senza il suo apporto tecnico e tattico alla squadra, i compagni hanno sofferto parecchio. I risultati parlano in maniera chiara. La Champions League è dissacrante e ...