Più di un miliardo destinato al business dell’accoglienza | vi mostriamo il lascito della Lamorgese

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 18 ottobre 2022) Roma, 18 ott – Il ministro dell’Interno Luciananon ha solo lasciato in eredità agli italiani un aumento degli sbarchi di immigrati nel 2022 pari al 792 per cento rispetto al 2019. Oltre all’aumento esponenziale degli sbarchi, il ministrolascia un altro regalo al popolo italiano: il 13 ottobre, con il decreto ministeriale 37847, predispone il rifinanziamento dei progetti Sai (Sistema accoglienza e integrazione) dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre 2025. Il: più di undi euro finirà nelle tasche delle coopIl decreto ministerialeha stanziato 1,3 miliardi di euro destinati alle cooperative dall’accoglienza di immigrati per il prossimo ...