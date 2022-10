Pioli candidato all’Ambrogino d’Oro Sala | “Un grandissimo allenatore”

Eppure era ilnumero uno a lottare per lo scudetto. Ed, invece, si ritrova a dieci punti ... Naturalmente vanno fatti i complimenti anche ache in Champions balbetta ma in Italia ha ...Nell'ultimo allenamentoha provato Dest come terzino destro al posto di Calabria (indisponibile fino a inizio 2023). Krunic èa sostituire gli infortunati Messias e Saelemaekers a ...Bocchetti proverà a rendere più solida la sua difesa e il portiere italiano potrebbe giovarne in termini di bonus. Fuori Cioffi dentro Bocchetti, già allenatore delle giovanili scaligere. FANTACALCIO, ...Sono arrivate a quota 240 le candidature per gli Ambrogini d’oro edizione 2022 (l’anno scorso erano state 266). Alla scadenza fissata ieri alle 12 sono state proposte per la Civica benemerenza 119 per ...