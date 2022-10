Phisikk du role – Povero come un italiano

Leggi su formiche

(Di martedì 18 ottobre 2022) A qualche decina di metri dalla sede di Formiche, in una combinazione di toponomastiche e storie politiche che spesso si incrociano nel centro storico di Roma – in faccia al mitico Palazzo Grazioli di berlusconiana memoria, ad un tiro di schioppo da piazza del Gesù, con le bandiere del Grande Oriente e da palazzo Cenci Bolognetti dai perduti fasti democristiani – c’è una mensa popolare. Ricordo che, venendo dall’aeroporto per raggiungere il centro, mi capitava spesso di vedere sul marciapiede prospicente la mensa, intorno all’ora di pranzo, una fila compatta e ordinata di extracomunitari in attesa del pasto. Mano mano che il tempo passava e ci avvicinavamo ai giorni nostri le facce della gente in fila cambiavano. C’erano sempre più italiani, stretti in giacchette che dichiaravano un passato più decoroso, camice lise con polsini sbrecciati, occhi bassi e passo che ricordava forse le ...