Pesantissime conseguenze Giuliacci | quando scatta l' ora del Niño sull' Italia

(Di martedì 18 ottobre 2022) Le previsioni meteo attese per il prossimo inverno potrebbero dare diverse sorprese. A spiegare nel dettaglio cosa ci attende ci pensa l'esperto meteorologo Marionel suo sito. Ciò che caratterizza il trimestre freddo è El, un fenomeno che si verifica in pieno Oceano Pacifico, a migliaia di chilometri dall'Europa e dall', ma che riguarda una superficie vastissima e che può avere dellegenerali, anche pesanti, sul clima terrestre. L'ultimo episodio intenso de El, avvenuto nel 2015/2016, descrive bene il fenomeno. La quantità di calore generata dalle acque oceaniche, che superavano anche di +3°C la norma, è stata poi ceduta all'atmosfera, il che ha provocato un aumento della temperatura terrestre e anomalie climatiche quasi in ogni parte del mondo. La Noaa, ...

piacenzasera.it

Alla luce di tassi così elevati le ricadute per le famiglie saranno: secondo le stime ... con pesantisull'intero sistema produttivo.... si ponga fine all'invasione Russa dell'Ucraina - si legge nella nota, che prosegue - l'escalation del conflitto è da evitare a tutti i costi viste le giàche la guerra ha ... "Stop alla guerra in Ucraina" Anche il Pd parteciperà alla Marcia della Pace - piacenzasera.it Il Partito Democratico di Piacenza sostiene la manifestazione per la pace indetta nella nostra città e in molti altri capoluoghi, per sabato 22 ...Nelle ultime ore, su Canale 5 è andata in onda una scena che ha sconvolto tutti. Le critiche sono devastanti: è crisi ...