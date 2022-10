Perse le tracce di Elnaz Rekabi | l' atleta iraniana senza velo ' è stata ingannata'

Da alcune ore non si hanno notizie della campionessa iraniana di arrampicata Elnaz Rekabi , che la scorsa settimana ha partecipato ai Campionati asiatici in Corea del Sud senza l'hijab : lo riferisce ...Della donna si sono completamentele, non risponde al telefono ad amici e parenti e avrebbe lasciato l'albergo che la ospitava in Corea del Sud con due giorni di anticipo rispetto al ...La BBC ha contattato il Garden Seul Hotel, dove alloggiava il team iraniano, che avrebbe lasciato l'hotel ieri mattina diretto in Iran, anche se era previsto che la squadra rientrasse nel Paese domani ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...