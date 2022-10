Pericolo Kvaratkshelia | il piano del Napoli per evitare di perderlo

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 18 ottobre 2022) Kvicha Kvaratskhelia è senza troppi dubbi l’uomo del momento in casa, il georgiano è arrivato per sostituire Insigne e nonostante un po’ di scetticismo iniziale è riuscito in pochissimo tempo ad entrare nel cuore dei tifosi partenopei. Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, la società azzurra è intenzionata a proporre già il rinnovo di contratto al 77 per tutelarsi da possibili offerte. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Gli azzurri stanno già preparando un adeguamento di contratto per Kvara, ad oggi sfruttando i benefici offerti dal Decreto Crescita lo stipendio del georgiano pesa per circa un milione e mezzo. Ilvuole correre subito ai ripari edsorprese a fine stagione, per coccolarsi al meglio il suo talento De Laurentiis provvederà a pianificare un aumento contrattuale. L’idea è di ...