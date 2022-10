“Pensavo spesso al suicidio” | dal GF Vip la tragedia | il racconto toccante

... ' Di base inizia per d e ha due esse dentro, ne abbiamo parlatoin queste serate, e la seconda è cheal suicidio '. Una confessione drammatica in seguito alla quale, tuttavia, ...al suicidio'. Signorini senza parole Carolina Marconi in lacrime al Gf Vip: 'Dopo il tumore ho il 5% di possibilità di avere un figlio, ma non mollo' GF Vip, la verità di Pamela Prati ...Il caro bollette di ottobre potrebbe raggiungere picchi di rincari fino al 60%. Per questa ragione i cittadini cercano qualunque modo per risparmiare, dal più facile al ...Fino al 40% delle donne italiane viene colpito almeno una volta nella vita da infezioni urinarie. E circa il 20% di loro racconta di aver avuto episodi che si sono ripetuti nel tempo. In quattro casi ...