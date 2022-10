Pedullà | impossibile dire quanto vale oggi Kvara Il Napoli se lo è già ripagato

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 18 ottobre 2022) con le vittorie in Champions. Il suo valore è in continua crescita.tskhelia? Una domanda che si pone Alfredosulla Gazzetta dello Sport. Ma una domanda che, al momento, non ha una risposta. L’attaccante georgiano è stato acquistato dala marzo per 10 milioni.nesicuramente molti di più ma èquantificare qualcosa che essenzialmente è ancora in divenire.racconta la trattativa conclusa dalin fretta, perché suincombeva l’Arsenal, che lo voleva fortemente. Dice che ilha letteralmente sequestrato il georgiano per accaparrarselo. Lo voleva fortemente. “L’Arsenal stava rilanciando, il ...