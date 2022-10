Pd | sondaggio Swg | Bonaccini e Schlein in pole position per il dopo Letta

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 ottobre 2022) Roma, 18 ott (Adnkronos) - Tra gli ipotetici contendenti per la nuova segreteria del Pd sono Stefanoe Ellya partire dalla posizione più avanzata. Lo rivela ilSwg relativo al periodo 10-16 ottobre 2022 condotto tra gli elettori del Pd. Nella graduatoria di chi è ritenuto "molto-abbastanza adeguato tra chi conosce il potenziale candidato", in percentuale risulta in testa(80) seguito dalla(75). A seguire Enzo Amendola (56), Peppe Provenzano (54), Antonio De Caro (51), Dario Nardella (50), Matteo Ricci (47), Paola De Micheli (45).