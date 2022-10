(Di martedì 18 ottobre 2022) Con l’assenza totale delle russe, fuori dai giochi per disposizione dell’ISU dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, si spalancano le porte nella specialità individualein occasione del-2023 di, rassegna itinerante che partirà questo fine settimana da Nordwood con il classico Skate America. Ai nastri di partenza sono infatti numerose le pattinatrici a caccia della qualificazione in Finale, tra nomi ampiamente conosciuti e alcuni profili che potrebbero consacrarsi definitivamente proprio nei prossimi appuntamenti. A rigor di logica, l’atleta che partirà con un altro passo rispetto alle altre sarà senza dubbio la giapponese Kaori, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechinononché ...

OA Sport

La presenza di Tatiana Navka, due volte campionessa del mondo die vincitrice delle Olimpiadi del 2006 a Torino, arriva in un momento delicato nei rapporti tra Israele e Russia. ...La presenza di Tatiana Navka, due volte campionessa del mondo die vincitrice delle Olimpiadi del 2006 a Torino, arriva in un momento delicato nei rapporti tra Israele e Russia. Pattinaggio artistico, Grand Prix 2022: le favorite del singolo femminile. Sakamoto leader, chance per Hendrickx Roma, 18 ott. (askanews) - Grande successo ieri, lunedì 17 ottobre, per la conferenza stampa di presentazione - presso lo Spazio Regione ...L'Aquila. Con il mese di ottobre si è praticamente conclusa l'attività nazionale agonistica del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano settore pattinaggio.Dopo l'impegno profuso da tutta la Dirigenza ...