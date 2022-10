Parlamento | M5S Europa | ' congratulazioni a Floridia e Silvestri'

(Di martedì 18 ottobre 2022) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - “a Barbarae Francesco, scelti rispettivamente come capogruppo al Senato e alla Camera del Movimento 5 Stelle. Siamo certi che sapranno garantire una opposizione dura ma responsabile al futuro governo di estrema destra. Da parte nostra piena collaborazione con i nuovi direttivi del M5S di Camera e Senato, lavoreremo insieme mettendo sempre gli interessi dei cittadini al centro della nostra azione politica”. Così in una nota la delegazione del Movimento 5 Stelle aleuropeo.

...dalla maggioranza i voti necessari a Luigi Di Maio per impedire che venisse escluso ildalle ... 'C'è un preconcetto: se c'è un'operazione politica che viene fatta in, tutti dicono che l'...Così all'Adnkronos il ministro alle Politiche agricole in quotaStefano Patuanelli, mettendo nel mirino in particolare alcuni atteggiamenti del neo presidente del Senato, Ignazio La Russa: dalla ...Elezione dei capigruppo del nuovo parlamento. Chi sono i nuovi presidenti dei gruppi parlamentari Ci sono riconferme, sono stati eletti in alcuni casi gli stessi parlamentari che ricoprivano questo..L'opposizione è più disunita che mai. Lo stato dei rapporti tra le tre forze dovrebbero contrastare il governo di centrodestra ...