Parlamento | Letta | ' vice presidenti siano donne | al Senato Rossomando' **

(Di martedì 18 ottobre 2022) Roma, 18 ott (Adnkronos) - "La mia scelta dipende anche dal fatto che noi abbiamo un vulnus di genere. Per questo anche per lapresidenza la mia proposta è di riconfermare Annacomepresidente del. Anche alla Camera proporrò unapresidente donna, tra le figure più rappresentative del nostro partito". Lo ha detto Enricoairi del Pd.

Lo ha detto Enricoai senatori Pd proponendo la conferma di Debora Serracchiani alla Camera e ... in un'intervista al Tg1 Mattina parlando delle vicepresidenze del. 'Noi - prosegue - ......a qualsiasi ruolo nell'esecutivo e che sposta gli equilibri anche nell'altra camera del: ... l'unica certezza espressa fin da dopo le elezioni dal segretario uscente Enricoè stata che ...Roma, 18 ott (Adnkronos) – “Dobbiamo fare le cose passo dopo passo, per bene, senza fare confusione. Questo è il primo passo. Domani sarà il secondo passo. I prossimi passi riguarderanno gli organi fo ...Roma, 18 ott (Adnkronos) – “L’unico modo di mettere in crisi la maggioranza è che le opposizioni siano unite. Ma se la maggioranza ha pronti gli ascari pronti a sostituirsi tutto è vano”. Lo ha detto ...