Parla la Venere Bianca | star del cinema hard | “Oggi nel porno solo fantasie malate | tra gang bang e sottomissioni Incontri virtuali con s******* anonimi? No grazie”

(Di martedì 18 ottobre 2022) “i filmsono scene di sesso con quattro dialoghi stupidi messi in croce. Non c’è una storia dietro, non c’è sensualità”. Manuela Falorni, in arte, ex top model internazionale e poi stella del, descrive così il mondo a luci rosse contemporaneo. E spiega: “Laattrice prima era una vera. C’erano copioni e ruoli. La donna era rappresentata come una diva del sesso. Ora il mondo a luci rosse la relega a oggetto di puro consumo del maschio. Frae sottomissione”. In quegli anni l’eccitazione correva anche sul filo del telefono. Ma persino quella modalità si è privata, per lei, di erotismo: “Mi sono ritrovata in ciabatte – racconta – mentre pulivo casa e rispondevo al ...