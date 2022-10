Parla il marito della sarta di Sophia Loren | “Scemi | me l’hanno incarcerata! Loretta torna anche se mi hai pugnalato | era solo una feritina”

(Di martedì 18 ottobre 2022) È l’8 agosto 2022 quando l’ottantaquattrennevenne portata via di forza da casa e viene portata nel carcere di Rebibbia in camicia da notte. Cosa era successo in quella drammatica giornata? La figurante edi Sofiae Marcello Mastroianni a Cinecittà aveva accoltellato ildurante una lite familiare. La donna, che attualmente si trova ai domiciliari nella casa famiglia delle suore di Santa Caterina, è accusata di lesioni gravi. Come sta oggi ildi? Cosa pensa riguardo ciò che è successo a distanza di mesi? In una lunga intervista a “Il Corrieresera” Paolo ha raccontato quell’amore durato 36 anni prima di quella coltellata. “, meIo rivoglio ...

Valdarno24

In un video Amouranthal telefono con un uomo che dice essere suo, il quale inizialmente nega le affermazioni di Amouranth secondo cui avrebbe minacciato di uccidere i suoi cani. L'uomo ...Leidi una fortissima attrazione e di limiti oltre i quali non può spingersi per ovvie ragioni. Una di queste sarebbe ovviamente il riccodel quale pare temere solo il possibile divorzio,... Parla Luciano, il marito di Maura Corazzi: " Mio Dio, ti ringrazio per i colori e il profumo dell'amore di Maura" La streamer e creatrice di contenuti Kaitlyn Siragusa, in arte Amouranth, ha rivelato davanti alle telecamere di essere stata oggetto di abusi, con il marito accusato di averle rivolto una serie di mi ...Paolo Tanasi, 83 anni, lancia un appello affinché i magistrati permettano loro di tornare assieme, magari in una residenza per anziani. Lui non riesce a immaginare la propria vita senza di lei ...