Globalist.it

Lior Carmeli, ha dichiarato che si è trattato di un fallimento 'palpabile, che abbiamo deciso di interrompere questa azione offensiva entro pochi giorni'. L'esercito si è reso conto che i suoi ......in relazione al ruolo degli Stati Uniti in Afghanistan o al ruolo di Israele nella... non è oggettivamente difendibile condannareipocritamente la Russia senza tener conto di ciò che gli ... Palestina, così nasce l’intifada dei Leoni