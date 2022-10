Paige Saraya | “Gli ultimi anni in WWE sono stati deprimenti”

(Di martedì 18 ottobre 2022) Quando un infortunio in un incontro del 2017 l’ha costretta ad un ritiro anticipato,(che all’epoca lavorava comein WWE) sperava di iniziare una seconda carriera come general manager di SmackDown. Le cose per un po’ andarono alla grande, per poi interrompersi bruscamente. In un’intervista con Chris Jericho sul suo podcast “Talk Is Jericho”, la nuova star della AEW ha ricordato i suoimomenti in WWE, definendoli: “diventata GM di SmackDown, e mi è piaciuto molto, ma poi la cosa si è interrotta, e non ho mai capito perché, dato che era un ottimo lavoro e mi sembra che piacesse a tutti. Non mi hanno mai detto nulla di negativo, ma è stato scioccante. Road Dogg è stato davvero dolce, cercava sempre di accontentarmi, e mi disse ‘Allora, probabilmente non ...

According to PWInsider, Saraya is set to make her return to AEW Dynamite this week. Saraya missed last week's show in Canada to visit her family in the UK. She's currently not advertised for any ...