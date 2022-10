Pagelle Roma | Zaniolo sfonda | Cristante vince tutti i duelli

(Di martedì 18 ottobre 2022) Mourinho (all.) 6 Invece di scegliere tra Abraham e Belotti, rinuncia aper confermare il 3 - 5 - 2 lasciando l'iniziativa alla Samp dell'amico Stankovic. La suanon è bella ma balla: con ...

Mourinho (all.) 6 Invece di scegliere tra Abraham e Belotti, rinuncia a Zaniolo per confermare il 3 - 5 - 2 lasciando l'iniziativa alla Samp dell'amico Stankovic. La suanon è bella ma balla: con la terza vittoria di fila si piazza al quarto posto. Aspettando Dybala e Wijnaldum, è una classifica ...Contro il Napoli servirà un'altra, questo è certo. DI BELLO 4,5 Il Var vede ciò che a lui sfugge, esempio il fallo di mano di Ferrari. Poi, a lui sfugge pure quello di El Shaarawy, ben più netto:...Mady corre senza soste, tampona e sporca le linee di passaggio doriane. Smalling dominante. Mancini, Cristante e Belotti danno battaglia. Pelle resiste a ogni colpo ...AUDERO 6,5 Tiene in partita la Samp con una buona parata su Belotti e poi su Zaniolo. BERESZYNSKI 6 Tiene botta contro El Shaarawy FERRARI 5 Tocco di mano impercettibile, ...