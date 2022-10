Ostia | sgombero alloggi Ater occupati da famiglia Spada

di due appartamenti Ater occupati abusivamente da membri della famiglia Spada. L'intervento, deciso nell'ambito di un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, viene ...in corso adi alcuni alloggi Ater occupati abusivamente. Uno, in via della Martinica 35, era occupato da Cristina Spada, sorella di Roberto, accusato di associazione mafiosa e noto per ...Blitz ad Ostia. Dalle 6 della mattinata di oggi, 18 ottobre, sono stati sgomberati alcuni alloggi Ater occupati abusivamente in via della Martinica, al civico 35. Liberati tre immobili occupati da ...Cristina Spada occupava senza titolo l’appartamento dal 2014 mentre Giovanna Spada dal 2002. Questa mattina all’alba la polizia di stato con l’aiuto della polizia municipale di Roma Capitale hanno ese ...