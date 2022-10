Ostia | sgombero all' alba delle case Ater | tra gli abusivi la sorella di Roberto Spada

(Di martedì 18 ottobre 2022)di alcuni alloggioccupati abusivamente. Uno, in via della Martinica 35, era occupato da Cristinadi, accusato di associazione mafiosa e...

di tre appartamenti di proprietà dell'Ater, due di questi occupati da appartenenti alla famiglia Spada. Si tratta delle case occupate da Cristina e Giovanna Spada. La prima in ...Uomini della Polizia di Stato e della Polizia di Roma Capitale, stanno effettuando lodi alcuni immobili Ater adoccupati abusivamente da appartenenti alla famiglia Spada. Le operazioni riguardano tre immobili in via della Martinica e in via dell'Idroscalo. Gli agenti ...Sgombero a Ostia di tre appartamenti di proprietà dell’Ater, due di questi occupati da appartenenti alla famiglia Spada. Si tratta delle case occupate da Cristina e Giovanna Spada. La prima in partico ...Uomini della Polizia di Stato e della Polizia di Roma Capitale, stanno effettuando lo sgombero di alcuni immobili Ater ad Ostia occupati abusivamente da appartenenti alla famiglia Spada. (ANSA) ...