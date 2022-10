Ostia | Ponte Galeria Piantagione di canapa indiana con annesso essiccatoio 30enne romano con precedenti arrestato dai Carabinieri

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Roma, in localitàGaleria, hanno arrestato in flagranza un 30enne romano con precedenti, gravemente indiziato del reato di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente ...... trovato morto l 18 giugno 1982 a Londra sotto ildei Frati Neri il 18 giugno 1982, e al ... ma fu ritrovato privo di vita nella nella pineta di Castel Porziano, a. Lì venne fermato proprio ...Nella giornata di lunedì, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia, in località Ponte Galeria, hanno arrestato in flagranza un 30enne romano con precedenti, gravemente indiziato del reato di produz ...L'uomo ha realizzato la piantagione di marijuana, alimentandola con l’energia elettrica proveniente dalle abitazioni circostanti ...