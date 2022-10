Oroscopo Paolo Fox Mercoledì 19 Ottobre 2022 | Capricorno spontaneo

Leggi su zon

(Di martedì 18 ottobre 2022) L’diFox per oggi,19Ariete Il vostro modo di esprimere passioni e sentimenti sarà sempre libero, senza regole che vi rinchiudono. Volete mettere i sentimenti al primo posto, così come i rapporti che li esprimono. Toro Nella giornata di oggi Venere si oppone a Nettuno e questo vi porta a sentire la necessità di ricevere chiarezza, di avere a che fare con persone che vi ascoltano e che sono sincere con voi senza nascondere nulla. Luna in questo senso vi aiuta. Gemelli Il Sole rappresenta per voi un richiamo alla passione ma non solo, più in generale richiama tutto quello che vi diverte. Siete carichi di energia ma per poter vivere tutto al massimo dovete infrangere qualche piccola regola, andare oltre i limiti. Cancro Luna in posizione favorevole in questo cielo ...