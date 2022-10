Orietta Berti | chi è il marito Osvaldo Paterlini | età | lavoro | figli | vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 18 ottobre 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche, la nota cantante che si racconterà in una lunga intervista. Tra carriera, successi e amore per, ilche è da anni al suo fianco. View this post on Instagram A post shared by(@) La storia d’amore tra(di cui non conosciamo l’età) sono sposati da anni. I due si sono conosciuti negli anni ’60, poi dopo tre anni da ...