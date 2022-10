Orfani di femminicidio | a Milano il galà di beneficienza per ricostruire le vite di chi ha perso tutto

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 18 ottobre 2022) Oltre 2.100 bambini rimastia causa deldelle loro madri. Saranno loro i beneficiari, attraverso le associazioni Edela, Andrea Bocelli Foundation e Ara Lumiere, dei fondi e dei contributi raccolti in occasione della serata charity, venerdì 21 ottobre alle ore 19, a, a Palazzo Parigi (per prenotarsi scrivere a segreteria@fpitaly.it) . Un evento di beneficenza organizzato da Feminin Pluriel Italia (FPI), il club italiano fondato e attualmente presieduto dall’avvocata Diana Palomba, che richiama ospiti e sostenitori, con l’obiettivo di aiutare (economicamente e non solo) questi giovani, le cuisono state spezzate dall’uccisione della madre da parte di chi diceva di amarla, uomini che spesso si rivelano mostri e che coincidono la maggior parte delle volte con i loro (ex) compagni o mariti, ...