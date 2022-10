Operazione “Cash flow” | confiscati beni per oltre 25 milioni di euro a un imprenditore

(Di martedì 18 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Quest’oggi, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta sta coordinando l’esecuzione di un decreto di confisca con il quale la Suprema Corte di Cassazione, confermando le decisioni a suo tempo assunte dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Misure di Prevenzione e, successivamente, avallate dalla Corte d’Appello di Napoli ha disposto l’apprensione definitiva a favore dello Stato diimmobili, mobili registrati e di quote societarie per un valore complessivo di25.000.000 dinei confronti di uncasertano, operante nei settori sanitario, editoriale, delle telecomunicazioni e immobiliare. Il provvedimento costituisce l’epilogo di mirati accertamenti economico-patrimoniali, posti in essere dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria ...

dialessandria.it

... problemi tecnici o piccole spese infatti, rendono ilancora comodo in certi contesti. In ... non si tratta dell'unicaproposta gratis con il modulo Zero Vincoli. Si parla infatti di ...I dettagli dell'saranno resi noti in mattinata. Guardia di Finanza, operazione "Fast cash"in corso contro l'usura Dalle prime luci dell'alba, con l'operazione 'Fast Cash', i militari della guardia di finanza di Asti stanno dando esecuzione nelle province di Torino, Cuneo, Alessandria, Pavia e Asti, anche con il s ...ALESSANDRIA - Dalle prime luci dell’alba, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Asti stanno dando esecuzione, nelle province di ...