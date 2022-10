Omnibus | cade la webcam a Chicco Testa e si vedono le mutande | momento imbarazzante | il video

La7, imbarazzo a: la webcame inquadra Chicco Testa senza pantaloni. VIDEO Imbarazzo in diretta per il presidente di Assoambiente Chicco Testa. Durante il programma '' su La7 , l'ospite stava ...Momento di grande imbarazzo in diretta tv per Chicco Testa. L'ex deputato di Pci e Pds, collegato da casa con la trasmissione televisiva "" di La7, ha avuto un incidente con la webcam . Mentre parlava del caro energia la telecamera puntata verso di lui è caduta e, per una frazione di secondo, lo ha inquadrato dalla vita in giù ...Quando si effettuano dei collegamenti video da casa, ognuno è libero di indossare “l’abito” che preferisce. Quello consono a ogni occasione. E l’occhio della telecamera, solitamente, mostra solo il me ...Incidente in diretta per Chicco Testa durante la trasmissione Omnibus di La7: la webcam ha mostrato che non indossava i pantaloni ...