Omicidio Lola a Parigi | movente legato a lite tra la clochard - killer e la mamma della 12enne?

La senzatetto di 24 anni ha dichiarato di essere stata ospitata dalla sorella nel palazzo dove la madre dell'adolescente, che fa la portinaia, le avrebbe rifiutato il pass per accedere ...Emergono nuovi dettagli del brutaledi, la 12enne trovata morta sgozzata in un baule a Parigi. Il movente del delitto potrebbe essere legato a un diverbio tra la madre della bambina e la principale sospettata, la 24enne ...La principale indiziata del delitto di Parigi è una senzatetto algerina con problemi psichici. La confessione è arrivata subito dopo l’arresto ...La principale sospettata avrebbe avuto uno scontro con i genitori della 12enne che sono portinai di un immobile di cui la donna voleva il badge per entrare. L'indagine è aperta per omicidio, violenza ...