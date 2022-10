(Di martedì 18 ottobre 2022) IL DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, oltre a modificare il sistema di formazione iniziale edel personale docente della scuola secondaria, prevede una fase transitoria per leinsu posto di. Ecco come potrebbero avvenire sino al 31 dicembre. L'articolo .

Orizzonte Scuola

'Stiamo adottando misure decisive per fermare i programmi dicinesi che tentano di ... mentre ildisegno di legge sulla sicurezza nazionale creerà strumenti aggiuntivi per affrontare ...'Stiamo adottando misure decisive per fermare i programmi dicinesi che tentano di ... mentre ildisegno di legge sulla sicurezza nazionale creerà strumenti aggiuntivi per affrontare ... Nuovo reclutamento, immissioni in ruolo su sostegno: fino al 2025 anche da graduatorie speciali su base regionale Ex top gun britannici al servizio dell'esercito cinese, con stipendi da capogiro. Trenta piloti si sarebbero trasferiti a Pechino per addestrare i membri dell'Esercito popolare ...La Direzione nazionale Anaao Assomed esprime la propria preoccupazione per lo stato della sanità pubblica e per le condizioni di lavoro al suo interno. Temi che nessun partito ha ritenuto di ...