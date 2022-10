Nuovi esami sul corpo di Willy Monteiro | i fratelli Bianchi puntano a uno sconto di pena

Leggi su tpi

(Di martedì 18 ottobre 2022) Gli avvocati di Gabriele, condannato all’ergastolo insieme a suo fratello Marco per l’omicidio diDuarte a Colleferro, hanno ottenuto dalla Corte d’Assise di Frosinone una nuova consulenza suldel giovane capoverdiano ucciso di botte la notte del 6 settembre 2020: ci sarà un esame dei “vetrini istologici preparati a seguito dell’esame autoptico”, effettuato da un consulente medico dei legali alla presenza del consulente della procura di eventuali altre parti interessate. L’obiettivo dei difensori è mettere in discussione i motivi della morte della vittima, che si ritiene essere sopraggiunta per arresto cardiaco in seguito ad un calcio frontale sferrato proprio da Gabrieleal torace di. Il tutto in preparazione al processo di Appello, dove i ...