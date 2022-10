Non si placa la polemica tra tifosi disabili e il Napoli

Leggi su anteprima24

(Di martedì 18 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Un invito nel quartiere generale della Società Sportiva Calciodi Castel Volturno è giunto, da parte del vice presidente Edoardo De Laurentiis, per il gruppo diche, in occasione della gara di Champions League trae Ajax, non ha potuto vedere la partita a causa della posizione riservata loro sugli spalti. “Prima dell’inizio diBologna, c’é stato un piccolo picchetto deiper chiedere il rispetto dei loro diritti”, fa sapere Raffaele Girioli, l’autore di uno dei video con i quali è stata denunciata la triste vicenda. “Tra i pochi ad interessarsi – prosegue – anche un uomo, presentandosi a noi come uno degli sponsor del Calcioil quale oltre a darci la sua ...