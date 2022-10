“Non può continuare così” Gerry Scotti | è allarme | la notizia scoppiata dentro Mediaset

(Di martedì 18 ottobre 2022) Pessimaper. Enon sarà certamente felice di ciò che sta succedendo. Ormai è da un po’ di tempo che la situazione non tende a migliorare e quindi c’è anche il timore da parte del pubblico che possano essere prese decisioni drastiche in futuro. Certamente non se lo poteva minimamente aspettare, essendo uno dei conduttori più apprezzati nel panorama televisivo italiano. Eppure sta accadendo davvero e i dati sono sotto gli occhi di tutti, impossibili dunque da nascondere. A proposito di, nel programmaTu sì que vales ha fatto divertire tutti col siparietto bollente insieme a Sabrina Ferilli. I due hanno dato vita ad un momento esilarante simulando una passione travolgente tra di loro. La Ferilli ha detto: “È stato un ...

Il Fatto Quotidiano

...nelle menti dei consumatori e vendendo più prodotti fisici che si collegano alla piattaforma... Ok, solo dopo anni di critiche Amazon ha aggiunto un'impostazione perconservare alcuna ...Questo scritto sulle raccomandazioni delle banche d'affari si basa su fonti ritenute attendibili ma per cuipossiamo garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Lo scritto, cheessere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo ecostituisce sollecitazione al pubblico ... Piero Chiambretti non può tagliare l’assegno di mantenimento per la figlia: la decisione del tribunale…