“Non eravamo pronti” L' ammissione Ue | travolti dalla crisi energetica

(Di martedì 18 ottobre 2022) La Commissione europea ha fatto la propria mossa contro ladell'energia. Ha individuato nel Ttf, la Borsa di scambio del gas di Amsterdam, una delle principali cause dell'impennata dei prezzi. Ha quindi deciso di sostituirlo con un benchmark, un indice, dedicato al gas naturale liquefatto, che sia più rappresentativo della realtà del mercato attuale. Anche perché il Ttf è basato sul gas da gasdotto ma l'Europa ormai importa sempre più Gnl. Per avere un nuovo parametro ci vorranno diversi mesi. I tecnici sono già al lavoro per averlo pronto entro la primavera, in tempo per la nuova stagione di riempimento degli stoccaggi (oggi a oltre il 92%). Nel frattempo per intervenire nell'immediato contro picchi di prezzi (e contro la speculazione) la Commissione propone un tetto dinamico e temporaneo ai prezzi nelle transazioni. Non è esattamente ciò che ...