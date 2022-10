Non antieuropeismo | ma interesse nazionale Pontecorvo su Meloni premier

Leggi su formiche

(Di martedì 18 ottobre 2022) Giorgiaha una legittimazione popolare fortissima: gli altri politici lo sanno e quindi lavoreranno con lei volentieri. Lo dice a Formiche.net l’ambasciatore Stefano, con una corposa esperienza alle spalle: tra i suoi precedenti incarichi figura quello di vice capo missione presso le ambasciate d’Italia a Londra e Mosca, già ambasciatore italiano in Pakistan oltre che Senior Civilian Representative della Nato in Afghanistan. Kaja Kallas,estone, ha chiamatoper congratularsi: mossa tattica in funzione della possibile candidatura ai vertici della Nato, oppure è semplice solidarietà tra leader conservatrici? Innanzitutto credo che l’Italia sia un grande Paese con il quale bisogna fare i conti. In secondo luogo Giorgiaha una legittimazione popolare fortissima: gli ...