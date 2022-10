Leggi su tutto.tv

(Di martedì 18 ottobre 2022) Dopo la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip,ha dato luogo ad uno sfogo con alcuni compagni d’avventura. Nello specifico, la giovane ha commentato quanto ha appreso in merito al suo. Quest’ultimo ha scritto ad Alfonso Signorini attraverso un messaggio su Instagram. Questa scelta ha lasciato spiazzatain virtù di una conversazione avuta con il giovane pocoche lei entrasse nel reality show. Vediamo disi tratta.svelale disse ildi entrare al GF Vipha avuto un momento di riflessione dopo la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip. In tale occasione, Alfonso Signorini l’ha ...