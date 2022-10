Niente scostamento o l’Italia sarà la nuova Argentina. Parla Tabacci

(Di martedì 18 ottobre 2022) In Italia sono tanti quelli cheno senza conoscere le conseguenze delle cose che dicono, dice a Formiche.net Bruno, presidente di Centro Democratico, eletto all’uninominale alla Camera, e alla sua settima legislatura. Il riferimento è allodi bilancio che potrebbe provocare al nostro Paese un rischio-, scenario a cui siamo andati vicino nel 2011 dopo la finanziaria firmata da Giulio Tremonti che fece salire lo spread, aggiunge. Il cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha detto che “la politica si fa per strada”. Un invito o un monito? Non so se ci sia ancora uno spazio per la strada, dal momento che questi partiti mi pare che frequentino più la rete che la strada. Lo dimostra la differenza tra un sistema politico che aveva 8 milioni di iscritti ...

Umbriadomani

Le conseguenze sono pesanti:assunzioni, stretta sulla spesa farmaceutica e continui ... Secondo l'Agenzia italiana per il farmaco, l'Umbria è la seconda regione in Italia per lopiù ...Ma come Unodi bilancio 'potrebbe essere inevitabile per salvare i posti di lavoro e le imprese che li creano'. E poi, la partita del Pnrr: 'l'Europa è stata chiara:soldi senza ... I conti non tornano, la sanità umbra tira la cinghia: le lettere di D'Angelo e il palleggio delle responsabilità. Chi deve controllare Conversazione con il presidente di Centro Democratico, eletto all’uninominale alla Camera, alla sua settima legislatura ...Il piano del governo Meloni contro i rincari delle bollette potrebbe prevedere uno scudo per i morosi, così da evitare il distacco di luce e gas per chi non ha pagato le utenze.