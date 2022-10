Niaf | il presidente Robert Allegrini e il chairman Robert Carlucci ricevuti da Papa Francesco

(Di martedì 18 ottobre 2022) Alla vigilia della 37esima edizione della convention annuale della, in programma a Washington il 28 e 29 novembre, una delegazione della più grande e rappresentativa organizzazione degli italiani in America è stata ricevuta in Vaticano daa testimonianza del valore attribuito alla difesa delle tradizioni e della cultura della madrepatria. Nella foto con il Pontefice ile sullo sfondo ilcon la moglie Aileen. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

