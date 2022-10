Netflix ha annunciato il lancio della nuova funzionalità per i trasferimenti di profilo

(Di martedì 18 ottobre 2022)hache dal 17 ottobre è disponibile unachiamata Profile Transfer che consente agli utenti di trasferire ildelle persone che utilizzano il proprio account permettendo loro di mantenere «i suggerimenti personalizzati, la cronologia di visione, La mia lista, i giochi salvati e altre impostazioni per iniziare un nuovo abbonamento». La funzione Profile Transfer guida il nuovo utente attraverso il processo di creazione di un nuovo accounta partire da unesistente. LEGGI ANCHE > No, non si potranno saltare gli annunci pubblicitari dell’abbonamento “Base con pubblicità” diPerchéha pensato a Profile Transfer? Pensiamo agli utenti che condividono un account ...

Ancora alle prese con le polemiche in merito a una controversa serie TV, la piattaforma di intrattenimento via streaming Netflix ha annunciato il varo di una nuova funzione che, distribuita dopo un lungo test con lo scopo di aiutare gli utenti a trasferire il proprio profilo, anche tenuto conto del recente varo dell'abbonamento con pubblicità. La piattaforma di streaming ha annunciato l'arrivo di una nuova funzionalità che permetterà di non perdere la propria 'user experience' quando si abbandona il nucleo familiare.